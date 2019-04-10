Абызов попытался снять деньги. Счет арестован

Попытка снять деньги со счета Михаила Абызова была предпринята непосредственно перед арестом счетов экс-министра Открытого правительства. Об этом сообщил старший следователь по особо важным делам Сергей Степанов, ведущий его дело. Следователь пояснил, что деньги пытался снять сам фигурант расследования. После этого на счета был наложен арест.

Абызов обвиняется в том, что за три года похитил и вывез за границу 4 миллиарда рублей, напоминает РИА Новости. Средств лишились "Сибирская энергетическая компания" и компания "Региональные электрические сети". В хищениях обвиняются шесть человек. Кроме Абызова это директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Михаил Русаков и президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сэбико" Николай Степанов. Они арестованы Басманным судом Москвы до 25 мая. Их апелляционные жалобы на избрание меры пресечения будут рассмотрены 11 апреля. Еще один фигурант дела — бывший директор "Сибэко" Александр Пелипасов.

Единственный, кому удалось скрыться от следствия, был экс-гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Его задержали только в начале апреля, когда он вернулся в Россию из Таиланда. Адвокаты Ильичева заявили, что он вернулся добровольно, узнав о том, что против него возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".