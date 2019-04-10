Зеленский поблагодарил воюющих в Донбассе и призвал украинцев объединиться

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к так называемым добровольческим батальонам, воюющим в Донбассе. Он поблагодарил их за поддержку на выборах и назвал "защитниками Украины" и "настоящими героями".

Кроме того, в случае победы на выборах Зеленский пообещал вернуть всех пленных домой.

На ролике люди символично разделены дорогой, вдоль которой по разные стороны стоят люди и горит красный сигнал светофора.

На этом фоне Зеленский говорит: "Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников", но при этом все – украинцы.

Для того, чтобы двигаться вперед, надо объединяться и украиноязычным, и русскоговорящим, и состоятельным, и безработным, и тем, кто защищает Украину, и тем, кого заставили искать счастья за рубежом, говорит кандидат в президенты.

"Ведь 21 апреля выбор только один — прошлое или будущее", — отмечает Зеленский.

Он также отмечает, что люди уже устали стоять на месте в ожидании, когда закончится "эпоха жадности, бедности, лжи".



Его соперник – действующий президент Украины, который набрал в первом туре выборов почти в два раза меньше голосов, чем Зеленский, также активно использует соцсети.

В своем очередном обращении он призвал своих сторонников убедить трех друзей отдать свой голос именно за него, передает РИА Новости.

Имя будущего президента Украины определится в ходе второго тура выборов 21 апреля.