Адвокат Кокорина рассказала о смерти отца Пака из-за кармы

В Пресненском суде Москвы продолжается судебное разбирательство по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Перед началом второго заседания адвокат нападающего санкт-петербургского "Зенита" Татьяна Стукалова отчитала одного из журналистов за освещение процесса.

"Вообще не понравилось вас читать вчера. Может, о карме своей подумаете? У вас же тоже есть карма. Вон, у Пака уже отец умер", – приводит слова адвоката Кокорина Чемпионат.com.

Напомним, что Александр Кокорин в ходе конфликта в одном из кафе Москвы ударил стулом сотрудника Минпромторга Дениса Пака. Ранее другой адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что его подзащитный не собирался бить потерпевшего, однако сделал это "рефлекторно".

9 апреля в Пресненском суде Москвы началось судебное разбирательство по делу братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Им предъявили обвинения в совершении двух преступлений по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство) и ст. 116 УК (побои).