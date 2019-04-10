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Пересадка головы 1 час назад

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10 апреля 201913:52

Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой

Woman.ru

Уроженец Владимира – талантливый программист Валерий Спиридонов, который должен был стать первым кандидатом на пересадку головы, в интервью программе "Good Morning Britain" подтвердил информацию о том, что он отказался от уникальной операции после того, как стал отцом.

33-летний программист, который некоторое время назад переехал в США, где у него родился сын, признался, что в нынешних обстоятельствах уже не может пойти на столь высокий риск.

В ноябре 2018-го ГТРК "Владимир" сообщала, что у их земляка, прославившегося на весь мир своим согласием на операцию по пересадке головы, в США родился сын.

Тогда Валерий рассказал, что малыш, которого назвали старинным русским именем, в норме и уже занимается плаванием.


В начале 2016 года новость о том, что российский программист согласился на рискованную операцию, которую ему должен был провести итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, облетела весь мир.

Ученые спорили, сомневаясь в успешном исходе невиданного ранее эксперимента, однако россиянин, которому тогда было нечего терять, кроме головы, был согласен пойти на этот риск.

Однако уже вскоре ситуация изменилась: Валерий обрел семью, и теперь она, как признается Спиридонов, в его жизни главное.

"Я стал действительно счастливым человеком", — признается Валерий. Он рассказывает, что к нему в США переехала жена, и другие "огромные позитивные изменения" произошли в его жизни.

При этом Спиридонов верит, что такой вид операций может применяться в будущем для спасения людей.

После отказа Валерия от участия в этом эксперименте группа итальянских хирургов нашла добровольца из Китая.

Опыты по трансплантации головы проводятся медиками на животных уже почти век, но никто не может дать гарантии, что трансплантация человеческой головы пройдет успешно.

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