Медведев рассказал, как "зачистил" двойку в четверти

Дмитрий Медведев рассказал, как получил в десятом классе двойку в четверти.

Премьер-министр ответил на вопросы школьников во время Всероссийского открытого урока "ПроеКТОрия". Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24". Медведев сказал, что двойки тоже нужны, чтобы понимать разницу между ней и пятеркой. У него даже была двойка в четверти в выпускном классе, но премьер не уточнил, по какому именно предмету.

По мнению главы правительства, самое главное в школе – "собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу".