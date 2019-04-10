Вора в законе Казбека Рыжего задержали под Москвой за похищение бизнесмена

В Подмосковье по подозрению в похищении предпринимателей и вымогательстве задержали 49-летнего вора в законе Казбека Шахбулатова (он же Казбек Рыжий) и трех его подельников. Допрос криминального авторитета сняли на видео.

Уроженец села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, "коронованный" в начале 1999 года в Ростове-на-Дону, ранее неоднократно был судим за разбои, хранение и распространение наркотиков, но сам он не смог вспомнить, сколько раз бывал за решеткой, и отказался признавать себя вором в законе.

На сей раз Шахбулатова и участников его банды подозревают в похищении 41-летнего столичного бизнесмена, отмечает региональное управление МВД. В августе 2018 года на Можайском Валу мужчину насильно посадили в машину и отвезли в подмосковную деревню Холм, где несколько дней удерживали в бане и избивали, требуя 2 миллиона рублей. Отпустили предпринимателя после того, как он перевел часть денег и подписал расписки по вымышленным долгам.

У следователей ушло более полугода на то, чтобы выйти на след подозреваемых. При обысках в их квартирах были найдены расписки потерпевшего, пневматический пистолет, 20 охотничьих патронов 12 калибра, сувенирные сабли, раскладные ножи, три муляжа юбилейных медалей Великой Отечественной войны и GPS-трекер.

Оперативники не исключают, что это не единственное похищение человека на счету злоумышленников — возглавлявший их Шахбулатов 15 лет назад контролировал деятельность этнической преступной группы, занимавшейся в Москве грабежами, разбойными нападениями и угонами машин.