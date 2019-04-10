"Департамент юридических услуг" отбирал деньги у москвичей
В столице разыскивают "Департамент юридических услуг". Под таким громким названием действовала сомнительная контора, которая обманула десятки москвичей. За правовую консультацию клиентам выставляли круглые счета, но в итоге люди получали только бесполезную кипу бумаг с набором юридических терминов.
Вывеска погасла, двери закрыты: контора с громким названием "Департамент юридических услуг" исчезла.
- Похоже, что здесь никого нет, потому что сняли надпись. Было написано: "Юристы".
К юристам Петр Мельников обратился с простым вопросом: в забор его дома врезалась машина.
- Я просто хотел получить страховую компенсацию, случай достаточно тривиальный.
Юристы пообещали ему огромную компенсацию.
"У них есть какие-то там знакомые оценщики, которые оценят повреждения очень дорого. Я им тоже сказал: два пролета, ну, десять тысяч, наверное, не больше. Они мне называли сумму в сто тысяч", — рассказывает он.
Петр заплатил аванс — пять тысяч. Больше давать не решился. Владимир выложил "Департаменту" в пять раз больше.
"Они должны были составить претензию за эти 25 тысяч и, кроме того, обещали, что в течение полутора месяцев эти деньги вернутся мне", — говорит он.
Претензию все же составили, но суд ее отклонил с формулировкой "абсолютно безграмотная". Договор, который заключил Владимир, тоже написан кое-как, наполовину от руки, и очень неразборчивым почерком.
Даже когда расшифровал, понятнее не стало: заплатил за "юридический анализ ситуации" и "подготовку нормативно-правовой базы".
"Применяются обычные размывчатые формулировки, скачанные из Интернета. Это, как правило, даже не договор какой-то — его смотреть просто неприятно, читать настоящему юристу. Они должны были конкретно указать, какие действия они будут производить", — говорит адвокат Денис Никитин.
Пострадавших от действий "Департамента" немало, в основном пенсионеры. Завлекали агрессивной рекламой, офисом у Нового Арбата и, конечно, названием.
- Такое название вроде как доверительное — можно довериться, раз это Департамент.
Римма Рижанкова разорвала договор сразу после аванса. Попыталась вернуть деньги, написала претензию, но предъявлять ее теперь, похоже, некому. Сайт "Департамента" не работает, телефоны отключены.
На учредителя "Департамента юридических услуг" — некую Алину Постникову — в Москве оформлено еще несколько контор. Все они занимаются правовой деятельностью. Одна из них якобы расположена в одном из домов в Напрудном переулке. Но внутри все разрушено, а если посмотреть в окно, видно, что там даже нет пола. Если юристы здесь когда-то и были, то явно давно съехали.
Пострадавшие уже написали заявление в полицию. Уверены: "Департамент" исчез ненадолго и, возможно, вскоре всплывет — под другой, не менее громкой вывеской.
Сейчас
Банкоматы и интернет-приложение Сбербанка зависли второй раз за неделю
Картина дня
-
Абызов попытался снять деньги. Счет арестован
- Кремль прокомментировал плакат Порошенко с Путиным
- Украина запретила бутылки из России
- Сенаторы прочли для Матвиенко поэму Некрасова
- Медведев: у меня была "двойка" в четверти
Самое читаемое
-
Известная актриса признала вину в деле о вербовке секс-рабынь
- Середина апреля в Москве выдастся снежной
- Звезда "Игры престолов" продемонстрировала последствия операции на мозге
- Москвичку неделю насиловал мужчина с сайта знакомств
- Умерла еще одна девушка Бонда
Телеканал "Россия"
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Британия одобрила отсрочку Brexit. Что скажет Европа?
- 7 богатых наследников, которые потеряли все
- Денежные переводы мигрантов в мире достигли рекорда 2-й год подряд
- Нефтяные котировки выросли до максимумов с ноября 2018 года
- США готовят новое наступление в торговой войне
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (+видео)
- Представлен новый VW Transporter c "мордой" от "Туарега"
- В России может появиться новая удобная "инвалидка"
- Останавливать автомобилистов сможет не только ГИБДД
- "Мерседес" выпустил маленький и очень дерзкий AMG-седан
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Правда или миф: вызывает ли рак повторное использование масла
- 4 типа упражнений, которые нужны всем, чтобы быть здоровыми
- Ученые объяснили, как связаны чистка зубов и болезнь Альцгеймера
- Каждая пятая смерть в мире вызвана неправильным питанием
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Арктика может стать теплым местом для бизнеса
- Порошенко вспомнил об униженных
- В Москве простились с Георгием Данелией
Вести-Москва
-
"Департамент юридических услуг" отбирал деньги у москвичей
- Охранники бизнесмена жестоко избили водителя, случайно перегородившего им дорогу
- Восемь станций фиолетовой ветки метро открыли на два дня раньше срока
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?