Пожар на Ленинградском проспекте: жильцов пострадавших квартир все еще обещают расселить

Семьи погорельцев с Ленинградского проспекта до сих пор не получили временное жилье. Страшный пожар в их доме произошел неделю назад. Огонь уничтожил сразу шесть квартир. Людей обещали разместить в гостиницах, однако пока все живут у знакомых и родственников. Будут ли помогать пострадавшим?

Малышке Маше две недели. Саше — три года. Теперь они бездомные: их квартиру уничтожил пожар.

- Это все полностью нам люди дали — все, что одето на нас.

Одежда, обувь, даже детская переноска, — все это для них собрали неравнодушные москвичи. Сегодня Завьяловы впервые пришли посмотреть на то, что осталось от их жилья.

- Вот что осталось от нашей квартиры.

Они спаслись чудом — их разбудила дочка. Вокруг все было в дыму.

"Мы в темноте, под всполохи этого пожара. Я только начал Богу молиться, потому что думал, что все. Девочка, ей две недели — она то ли спит, то ли дыма надышалась", — рассказывает Александр Завьялов.

Эвакуация, кислородные маски, осмотр врачей: они до сих пор не верят, что все позади.

- Слава Богу, мы выжили. Потому что здесь такое творилось — счет шел на минуты.

Пожар начался на седьмом этаже. Соседи рассказывают: всю ночь здесь гуляла пьяная компания. Один из гостей, вероятно, забыл потушить сигарету.

- Что не сгорело, то залили, но это неважно. Только доходит, наверное, что произошло.

Огонь бушевал несколько часов, выгорели шесть квартир. Пожар был такой силы, что частично обрушились несущие перекрытия.

"У нас информации особо никакой нет. Мы не знаем, что нас ждет, кто что будет ремонтировать, кто что будет компенсировать", — говорят погорельцы.

На время ремонта жильцов из пострадавших квартир обещали расселить.

"Мы рассчитывали на гостиницу "Сокол", так как об этом говорилось во всеуслышанье, об этом говорилось в новостях. Когда мы пришли в гостиницу, оказалось, что только за деньги, как обычным постояльцам", — рассказывает супруга Александра Завьялова.

Сейчас вопросом временного размещения погорельцев занимаются в префектуре Северного административного округа. Обещают: людей без помощи не бросят, ремонт начнут в ближайшее время.

- Здесь вот спят наши дети, для сына, к сожалению, места на кроватку уже не хватает.

Семью Завьяловых с новорожденным ребенком пока приютили знакомые. В ближайшее время им обещают подыскать подходящее жилье.