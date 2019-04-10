В Перми не пришли в школу из-за недомогания 140 детей

Острая кишечная инфекция неизвестной этимологии диагностирована у 5 пермских школьников. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 137 учеников школы 107 в Перми не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Всего в школе обучаются 606 детей и подростков.

За состоянием здоровья пяти учеников следят медики, сообщает "Интерфакс". Причины заболевания детей пытаются установить сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологи.