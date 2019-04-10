Метсола стал лучшим вратарем полуфиналов Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига на основании статистических данных назвала лучших игроков третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина в трех номинациях. Лучшим вратарем стал голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола. В шести встречах серии с "Авангардом" он отразил 265 из 280 бросков (96,64%).

Среди форвардов не было равных его партнеру по команде Тему Хартикайнену. Уфимский нападающий набрал 7 (2+5) очков в шести играх при показателе полезности +3.

Лучшим защитником был признан Никита Нестеров из ЦСКА. В серии со СКА он набрал два очка, отдав два голевых паса. В среднем армеец проводил на льду 23 минуты 17 секунд при показателе полезности +4.