"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

По документам — инвалиды. А на самом деле – здоровые люди. Они – самозванцы. Купили документы, чтобы незаконно получать пенсию, льготы по ЖКХ и лекарствам.

Стать лжеинвалидами им помогали сотрудники региональных бюро медико-социальных экспертиз.

Выдача липовых медицинских справок стала золотой жилой для мошенников в Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Дагестан.

Как правоохранительным органам удалось вскрыть схему по продаже государственных льгот?

Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова".