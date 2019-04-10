Турция пригрозила купить еще один "Триумф", если Штаты не продадут ей ЗРК Patriot
Анкара может приобрести еще один российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", если США так и не поставят ей собственные ЗРК Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство ТАСС.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства намекнул, что страна может найти альтернативу американским боевым самолетам. "Есть F-35, а есть российские истребители". Если Штаты откажутся продавать свою продукцию, Турция найдет альтернативу, добавил Чавушоглу.
Министр иностранных дел рассказал, что предложил Штатам создать специальную группу, которая могла бы заняться разрешением разногласий с поставкой российских ЗРК, однако США идею проигнорировали.
Напомним, ранее Штаты выступили против покупки Турцией ЗРК C-400 "Триумф" и пригрозили разорвать контракт на поставку Анкаре истребителей пятого поколения F-35. По мнению американцев, их техника не совместима с российской.
С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. ЗРК способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров. Для комплекса разработаны два типа ракет. Дальность действия первого достигает 250 километров, второго – 400 километров.
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