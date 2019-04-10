При посадке в Шереметьеве молния ударила в авиалайнер

В трансатлантический лайнер попала молния при посадке в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

Накануне вечером командир дальнемагистрального A-330 вышел на связь с диспетчерами и доложил о том, что в корпус лайнера попала молния. Самолет направлялся в "Шереметьево" из Нью-Йорка.

Инцидент случился при заходе на посадку на высоте около 3 тысяч метров. Лайнер удалось посадить благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал.

Наземные службы провели проверку корпуса самолета и обнаружили на нем следы поражения атмосферным электричеством. Перед тем, как лайнер вновь приступит к полетам, его техническое состояние оценят специалисты.