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10 апреля 201915:00

Личные данные подмосковных пациентов скорой помощи оказались в Интернете

Фото Global Look Press.

В Интернете опубликована база данных пациентов из нескольких подмосковных городов, которые обращались к врачам скорой помощи.

В открытом доступе оказались имена, адреса, телефоны, а также информация о заболеваниях жителей Мытищ, Дмитрова, Долгопрудного, Королева и Балашихи, сообщают СМИ.

Главное следственное управление СК России по Московской области начало проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Между тем, в Минздраве Подмосковья телеканалу "Москва 24" заявили, что система, которой пользуется служба скорой помощи, не допускает утечки информации, а опубликованные данные не имеют отношения к реальным людям.

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