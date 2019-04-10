Ватиканский дипломат едва не погиб в огненном ДТП в тоннеле Святого Ильи

Дипломатический представитель Ватикана в Кот-д'Ивуаре архиепископ Анте Йозич попал в больницу в критическом состоянии после страшного ДТП в тоннеле святого Ильи близ хорватского города Макарска, сообщает Vijesti.hr. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, произошедшей вечером 7 апреля.

Жертвой столкновения стал 24-летний владелец BMW, по вине которого и произошло ДТП — он не совладал с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она протаранила Citroen. После удара раздался громкий хлопок, и тоннель озарила яркая вспышка. Машины разлетелись по сторонам, при этом у BMW загорелся двигатель.

Водителей обоих машины доставили в больницу, но спасти жизнь лихачу не удалось. Находившегося за рулем Citroen архиепископа и апостольского нунция в Кот-д'Ивуаре Анте Йозича госпитализировали в критическом состоянии, спустя два дня его состояние стабилизировалось. Впрочем, врачи отмечают, что ватиканского дипломата ждет долгий восстановительный период.