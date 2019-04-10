РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА – "Оренбург" из-за финала Кубка Гагарина

Российская премьер-лига по просьбе футбольного клуба ЦСКА перенесла время начала матча 23-го тура чемпионата России между армейцами и "Оренбургом". Встреча начнется на два с половиной часа раньше, чем было запланировано ранее. Причиной переноса стал выход хоккейного ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

"В наш клуб поступили многочисленные просьбы от болельщиков красно-синих сместить время начала футбольного матча, который изначально был запланирован на 16:30, чтобы они могли успеть посетить оба события", – сообщается на официальном сайте красно-синих.

Напомним, что первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Армейские футболисты сыграют в этот же день с "Оренбургом" в 14:00. Обе встречи пройдут в Москве.