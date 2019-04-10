Из пластыря и мишуры: в Оренбургской области задержан изготовитель "чудо-средства"

Следственный комитет опубликовал видео, демонстрирующие, как изготавливалось "чудо-средство" "Серебряные мостики". По уверению производителя, пластырь с налепленной на него новогодней мишурой "100% органичный с напылением серебра" помогает избавиться от колоссального количества болезней.

По версии следствия, производство "Серебряных мостиков" было налажено в 2014 году в доме в городе Гай. Аппарат по изготовлению "чудо-средства" сделан из доски, металлических цилиндров и аккумуляторного шуруповерта.

Цилиндры перематывали катушку с пластырем, на него налеплялось новогоднее украшение — дождик, затем готовая продукция резалась, расфасовывалась, снабжалась распечатанной заранее инструкцией и отправлялась доверчивым заказчикам: в розницу изделие продавалось по цене около полутора тысяч рублей.

Врачи и ученые скептично относятся к лечению фольгой, объясняя его действие эффектом плацебо и самостоятельным выздоровлением, однако любителям альтернативной медицины этот способ хорошо известен.

"Проблемы со спиной значительно уменьшились, недавно заболел зуб и ангина после пребывания на лыжном курорте. Заклеила всю область, где ощущалась боль, и за два дня проблема ушла. Без лекарств пользуюсь уже год" — оставляют восторженные отзывы пользователи "Серебряных мостиков".

Принцип действия такого способа лечения объяснил автор теории светоносных вибрационных технологий Альберт Скворцов: "Поверхность фольги отражает матричное поле Земли и, как огромная фокусирующая линза, усиливает его в несколько раз, что позволяет восстанавливать нарушенное взаимодействие клеток и матричного поля."

Однако в продукте "Серебряные мостики" фольги не было — лишь пластырь из вискозы и полиэтилентерефталат, из которого делают новогоднюю мишуру.

В отношении изготовителя и распространителя "чудо-средства" — 42-летнего и 47-летнего местных жителей — возбуждено уголовное дело по статье 238.1 "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". За подобное преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.