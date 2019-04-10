10 апреля 201915:19
Хаски, свалившегося в реку на Раушской набережной, выловили с катера
Спасательная операция на Раушской набережной: утром там выловили из Москвы-реки собаку. Хаски был на прогулке вместе с хозяином, но в какой-то момент сорвался с поводка и оказался в ледяной воде. Самостоятельно выбраться на берег он уже не смог.
К счастью, рядом оказались дежурные спасатели. Пса вытянули на катер, а затем вернули владельцу, который увел его сохнуть домой.
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