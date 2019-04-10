Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Лугано

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом раунде турнира в швейцарском Лугано встречалась с обладательницей wild card Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии. Россиянка одержала победу со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2)​​​.

Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, посеянной под седьмым номером.

Ранее во второй раунд турнира пробилась еще одна россиянка Евгения Родина, обыгравшая датчанку Клару Таусон в трех партиях.