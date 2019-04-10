Самосвал опрокинул спешившую на вызов пожарную машину
Включенные сирена и "мигалка" не уберегли челябинских спасателей от аварии — на перекрестке следовавшую на вызов пожарную машину протаранил самосвал, в результате она перевернулась. ДТП попало в объективы камер регистраторов.
Столкновение произошло около 17:15 в минувший вторник, 9 апреля, на углу Копейского шоссе и улицы Гагарина. На кадрах видно, что, прежде чем выехать на оживленный перекресток, водитель служебной машины убедился в том, что его пропускают другие автовладельцы, но не увидел несущийся по крайней полосе грузовик.
Scania притормозила, однако столкновения избежать не удалось. От удара пожарную технику развернуло на дороге, после чего машина опрокинулась, перегородив проезд.
Ни водитель самосвала, ни сотрудники МЧС в аварии не пострадали. На улицу Вагнера, где в горящей квартире дожидались помощи отец с двумя детьми, был экстренно направлен другой пожарный автомобиль, так что и в этом случае все завершилось благополучно.
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