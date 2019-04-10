Венесуэла в пятый раз за весну погрузилась во тьму

В Венесуэле — пятый с начала весны блэкаут. Без электричества осталась столица страны Каракас и еще 20 из 23 штатов. Это крупнейшее за последние дни отключение электричества в Венесуэле. 9 апреля без электроэнергии остались также Каракас и 20 штатов.

Первый блэкаут в Венесуэле зафиксирован 7 марта. Тогда произошла авария на крупнейшей в стране гидроэлектростанции, напоминает "Интерфакс". Во время следующего отключения электроэнергии 25 марта без электроэнергии остались 16 штатов.

Третий блэкаут затронул 29 марта Каракас, а также крупные города — Маракайбо, Валенсию и Сан-Кристобаль. И уже на следующий день от электроэнергии были отрезаны большинство штатов богатой нефтью латиноамериканской страны.

Ответственность за перебои с подачей электроэнергии президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил на своего политического противника Хуана Гуайдо и на хакерские атаки энергосистемы страны из США. Противники Мадуро связывают сбои с износом энергосетей, нехваткой инвестиций в инфраструктуру, плохим обслуживанием сетей и электростанций, а также с воровством и коррупцией.

Кроме того, Каракас объявил о снижении нефтедобычи в марте в Венесуэле на 472 тысячи баррелей в сутки. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в 2020 году – еще 10%.

Возникший из-за снижения цен на нефть экономический кризис в Венесуэле усугубился политическим противостоянием, а также введением против Венесуэлы финансовых и экономических санкций. В частности, США заморозили более 30 миллиардов долларов на венесуэльских счетах в американских банках, а Великобритания отказалась вернуть Каракасу золото на 2 миллиарда. Деньги с венесуэльских счетов Вашингтон намеревается направить на поддержку Хуана Гуайдо. Гуайдо заявил о том, что операция свержению Мадуро начнется 6 апреля.