Зенитные ракетные комплексы "Триумф" и "Панцирь" отбились от Су-24

В Крыму прошла масштабная тренировка экипажей зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". ЗРК должны были обнаружить, захватить и условно обстрелять воздушные цели, которые изображали несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24, сообщает агентство "Интерфакс".

После этого ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1" должны были отбить ответный удар противника и перехватить все, запущенные по С-400, ракеты. Финальным этапом тренировки стала быстрая смена позиций.

Тренировка войск ПВО прошла и в Восточном военном округе. В ней принимали участие комплексы С-300. Они работали вместе с радиолокационными станциями "Каста" и "Небо-М".

Радары обнаруживали летательные аппараты условного противника, и выдавали целеуказание зенитным ракетным комплексам, а те имитировали пуски ракет. Всего были "сбиты" 20 сверхзвуковых истребителей.