Люди прыгают из полыхающего здания: в Бангкоке горит небоскреб

В Таиланде сегодня, 10 марта, в вечерние часы загорелся 57-этажный небоскреб, где расположен отель Centara Grand.

Пожар возник на четвертом этаже, а затем распространился почти до середины здания. Напуганные люди, спасаясь от дыма и пламени, прыгали со значительной высоты, несколько человек получили при этом тяжелые травмы. Столб дыма был виден на расстоянии десяти километров.

В настоящее время здание отеля эвакуировано, центр города встал в пробках — спасательные службы заблокировали дороги. Пожар почти потушен, подтверждена информация о гибели трех человек