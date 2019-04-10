Московские врачи экстренно прооперировали старшую дочь певицы Валерии

Накануне 25-летия Анна Шульгина — дочь певицы Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным – была экстренно госпитализирована. Как пишет StarHit, утром 10 апреля ее отвезли в одну из московских больниц и в течение дня прооперировали.

Она уже отошла от наркоза и думает о том, как вернуться к работе. О причине внезапной госпитализации Анна, которая недавно сменила имидж и теперь выступает под псевдонимом Shena, не распространяется. Известно лишь, что недомогание она почувствовала внезапно.

Ее отчим – продюсер Иосиф Пригожин в комментарии "МК" по этому поводу отметил лишь, что "ситуация деликатная", сейчас у Ани, по его словам, "уже все нормально", и "самое страшное позади".