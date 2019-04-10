Человечество впервые увидело черную дыру

Ученые представили первые в истории изображения черной дыры. Получить эксклюзивные кадры удалось в рамках проекта "Телескоп горизонта событий" (Event Horizon Telescope), благодаря совместной работе восьми мощных радиотелескопов, расположенных по всему миру, сообщает телеканал "Россия 24".

Наблюдения за черной дырой, расположенной в галактике M87 (это примерно 53,5 миллиона световых лет от Земли) были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.

"Мы рады сообщить, что мы увидели то, что думали нельзя увидеть. Мы увидели и сделали снимок черной дыры", — заявил руководитель проекта Шеп Доулман, отметив, что это значительное достижение для науки.