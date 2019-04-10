Тренер "Ювентуса" Аллегри: "Аякс" – очень агрессивная команда

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от первой игры четвертьфинального раунда Лиги чемпионов против голландского "Аякса". По его словам, матч будет открытым, а его подопечные постараются забить гол на выезде.

"Думаю, что встреча с "Аяксом" будет открытой. Голландцы играют в агрессивный футбол. Они хорошо готовы физически. Нам нужно забить гол на выезде. Однако сделать это будет непросто", – приводит слова Аллегри официальный сайт итальянского клуба.

Также он отметил, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду полностью готов к игре с "Аяксом" и выйдет в стартовом составе. Напомним, что матч между голландским и итальянским клубами пройдет в Амстердаме 10 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.