Школьницы спалили до тла дом в Ленобласти и выложили видео в Сеть

Следственный комитет начал расследование ЧП в Кировском районе Ленинградской области. Там школьницы сожгли недостроенный дом. А в процессе вели трансляцию в социальной сети.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", все случилось в деревне Турышкино Кировоского района. На видео видно, как девочки сначала разжигают огонь в камине, он быстро вырывается и охватывает деревянные конструкции дома. Напуганные подростки, конечно, пожар тушить не стали и просто выбежали на улицу. В результате дом полностью сгорел.

Ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова. Она пообщалась в родителями школьниц, которые обещали возместить ущерб от пожара. Стоит отметить, что предварительно сумма ущерба состаляет порядка миллиона рублей.