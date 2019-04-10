Apple снимет принца Гарри в сериале о психическом здоровье

Представители компании Apple снимут британского принца Гарри в документальном сериале Опры Уинфри, который будет посвящен борьбе с психическими проблемами. Посмотреть шоу смогут подписчики сервиса AppleTV+, сообщает Deadline.

Принц Гарри неоднократно высказывался в поддержку инициатив, помогающих людям бороться с психическими проблемами. Кроме того, этой проблемой активно занимается герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Гарри и знаменитая телеведущая Опра Уинфри расскажут о способах преодоления психических проблем.

Сериал должен выйти в 2020 году.

Работа над проектом велась несколько месяцев, и он почти готов, отметили представители Apple.

Ранее сообщалось, что у Гарри и его супруги появился официальный "Инстаграм".