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Арктика 29 минут назад
"Белый мишка", уроки сна и энецкий букварь: на форуме "Арктика - территория диалога" ПОРА представил три проекта
10 апреля на секции V Международного арктического форума "Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов" генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Борис Тарасов поделился опытом работы над проектами, касающимися образования детей коренных народов: "Энецкая письменность" и "Просветительский центр "Белый мишка", а также рассказал о научно-образовательном проекте по исследованию сна у детей в российской Арктической зоне.
"Сфера образования для детей является ярчайшим примером применения концепции устойчивого развития в отношении коренных народов. С одной стороны, в ней присутствует компонент устойчивости – это культура, быт и традиции коренных народов. С другой стороны – компонент развития, ведь образование — это всегда движение вперед. Важно найти правильный баланс в соотношении этих компонентов., — отметил Борис Тарасов. — В рамках грантовой программы нашего экспертного центра за прошедший год мы выделили более 100 грантов по разным направлениям нашей деятельности, которые были выданы на конкурсной основе лучшим из лучших”.
Генеральный директор ПОРА рассказал о наиболее масштабных проектах, касающихся образования детей коренных народов, которые были реализованы в рамках грантовой программы центра.
Это проект "Энецкая письменность". Он стартовал в апреле 2018 года. Это разработка и апробация алфавита для энецкого языка совместно с Сибирским федеральным университетом (СФУ). Энцы — это самый малочисленный среди коренных народов России. Этот коренной малочисленный народ Севера проживает в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.
"При этом, по данным ЮНЕСКО, энецкий язык находится на грани вымирания (шестой уровень опасности для языка) вместе с еще двумя языками коренных народов в арктической зоне России” — отметил Борис Тарасов.
На сегодняшний день разработан оптимальный алфавит, а также наиболее органичный для говорящих на энецком способ записи звуков и слов. Зафиксированы наиболее часто употребляемые варианты написания слов и словосочетаний. Предложенную письменность уже апробируют среди носителей языка, в том числе применяя в учебе детей поселка Потапово вновь созданный букварь. Руководитель проекта — профессор СФУ Наталья Копцева, а кураторами от энецкого народа являются ученые Дарья и Зоя Болины.
Просветительский центр "Белый мишка" в Норильске — совместный проект с Экологическим фондом Сибирского федерального университета, часть глобальной кампании "Сохраним белого медведя". Это современный центр детского творчества и экологического просвещения, оснащенный мультимедийными устройствами. Через рисование, поделки, изучение компьютерной графики и использование виртуальной реальности дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу и историю региона. Например, VR-приложение "Белый мишка" через интерактивный квест знакомит с повадками зверя. Цель проекта — с детства привить новому поколению норильчан бережное отношение к этому символу Арктики и к экологии в целом. Центр могут бесплатно посещать дети как пришлого, так и коренного населения, проживающие в Норильске и окрестностях. Занятия в нем начались в ноябре 2018 года, в течение недели в "Белого мишку" приходит более сотни детей.
Научно-образовательный проект по изучению сна у детей в арктической зоне России проводится ПОРА совместно со специалистами Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. В нем участвовали более 1000 детей, проживающих в арктической зоне России и субарктических регионах (для сравнения данных), в том числе дети коренных малочисленных народов. В течение нескольких месяцев ученые проводили опрос школьников, а также измерения показателей их организма. Исследование доказало, что экстремальные природные условия Арктики оказывают большое влияние на цикл сон-бодрствование у детей, а недосып вызывает быструю утомляемость, повышенную раздражительность, склонность к избыточному весу и другие проблемы. Ученые разработали рекомендации по налаживанию режима сна для детей, родителей и педагогов. Например, они предложили сдвинуть начало школьных занятий на более позднее время для старшеклассников. В рамках проекта уже прошли несколько лекций и научных конференций для школьников о гигиене сна. В дальнейшем планируется создать комплект методических материалов на основе исследования и проводить в школах для детей занимательные "уроки сна".
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