Пермский исследователь открыл в Арктике девять новых видов комаров

Пермский исследователь Андрей Крашенинников открыл 9 новых видов комаров-звонцов на Земле Франца-Иосифа. Об этом сообщает ГТРК "Пермь".

Найденные насекомые необычны тем, что способны выживать при минусовых температурах. Благодаря содержанию в их организме многоатомных спиртов, они могут полностью вмерзнуть в лед, но при этом сохранить жизнеспособность до прихода весны.

Ранее наземные экосистемы архипелага считались крайне бедными. Ученые описали всего один подобный вид насекомых, обнаруженный еще в 1933 году. "Эти комары отличаются от привычных нам кровососов тем, что взрослые особи у них обходятся без еды, питаются только личинки", — рассказал сотрудник ПГНИУ Андрей Крашенинников.

По убеждению ученого, один из найденных видов комаров-звонцов может использоваться как индикатор состояния окружающей среды на территории Арктики. Он очень распространен и в других регионах России (на Дальнем Востоке, Кавказе), и может помочь определять состояние пресной воды в тех или иных местах без проведения дорогостоящего химического анализа.