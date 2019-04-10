Живучий грибок-убийца атакует больницы по всему миру

Распространенный микроорганизм, который до недавнего времени считался безопасным, в последнее время все чаще стал вызывать инфекции, не поддающиеся лечению с использованием стандартных медикаментов. Речь идет о грибке Candida auris.

Первый случай инфекции, вызванный таким грибковым штаммом, был зафиксирован в 2016 году в США, сам грибок был найден в 2009 году, сообщают "Вести.Медицина". Грибок был извлечен из уха пожилого гражданина Японии.

За последние 5 лет инфекцию нашли в больницах Индии, Венесуэлы, Испании, Англии, Пакистана, Южной Африки.

Издание New York Times описало случай в Бруклине, где в отделение медицинского комплекса Маунт-Синай попал пожилой мужчина. В крови у него нашил Candida auris. Пациент был изолирован в отделении интенсивной терапии, но лечение не дало результата. Через три месяца мужчина скончался. Однако грибок не исчез. Палата была покрыта спорами микроорганизма. В помещении пришлось перекрывать часть напольной и потолочной плитки.

Инфекция может быть опасна для людей со сниженным иммунитетом. Как правило, это дети и пожилые люди. Симптомы проявляются следующим образом — повышается температура, заболевшие жалуются на тошноту, боли в мышцах. Нередко заболевание заканчивается летальным исходом.

Большинство грибковых штаммов устойчивы к одному классу антимикотиков, а около 30% грибков устойчивы к двум. Как выяснили ученые, некоторые штаммы устойчивы ко всем трем классам препаратов.

Предполагается, что развитие устойчивости микроорганизма может быть связано с активным использованием сельскохозяйственных фунгицидов.

Фунгициды — это химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений. Концентраты фунгицидов токсичны для человека и животных. Ранее они уже стали причиной распространения супергрибка Aspergillus fumigatus — это широко распространенный плесневой грибок, который может причинить вред людям, страдающим иммунодефицитом.