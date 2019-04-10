В "Прямом эфире" вскрыли историю агрессивного альфонса из Петербурга

В "Прямой эфир" обратилась 30-летняя Илона Тихонова из Санкт-Петербурга. Женщина утверждает, что ее преследует и угрожает ее жизни и жизни ее будущего ребенка мужчина, с которым она познакомилась год назад в соцсетях.

Руслану Сороке всего 20, однако при знакомстве женщина, у которой есть ребенок от предыдущих отношений, этого не знала. Илона говорит, что Руслан свой возраст скрывал.

При этом он нигде не работал, объясняя это тем, что его документы "остались в армии".

Вскоре после того, как они стали жить вместе, Илона сообщила, что беременна. С этого момента, по ее словам, жизнь превратилась в ад.

Безработный Руслан флиртовал с другими девушками и "вел с ними порнопереписку", а когда Илона решила его выгнать, стал ее подкарауливать и угрожать ей и будущему ребенку.

Илона говорит, что теперь ходить везде с газовым баллончиком, так как боится внезапного нападения, а дочь от первого брака прячет у отца.

Женщина считает, что Руслан рассчитывал на ее жилплощадь и деньги – возможно, на материнский капитал.

Илона написала на него уже 12 заявлений в полицию. Руслан же все отрицает и говорит, что Илона – сумасшедшая женщина, которая воспользовалась им как мужчиной, а ушел он от нее сам.

Кто говорит в этой истории правду? Действительно ли в своем первом браке Руслан бил беременную жену и отбил ей почки? Что рассказали о нем многочисленные знакомые девушки и бывшая жена? Понесет ли Руслан наказание за угрозы и преследование? И что показал детектор лжи?

Разбор этой истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".