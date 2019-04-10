Третьяковка начала реставрацию "Ивана Грозного"

Третьяковская галерея начала реставрацию картины Ильи Репина "Иван Грозн­ый и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу галереи. В прошлом году произведение пострадало от нападения вандала.

В сообщении передается, что реставраторы уже приступили к работе согласно заданию, которое утверждено по протоколу Реставрационного совета. Реставрация будет проведена в несколько стадий. Первая включает в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного, наклеенного в процессе реставрации еще в 1913 году.

Все работы, осуществляемые с картиной, будут фиксироваться фото- и видеосъемкой. В течение месяца будут рассказаны подробности текущего этапа реставрации.

Специально для работы с картиной Репина в депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская. Она оборудована всем необходимым. В Третьяковке также ждут стол-трансформер, специально разработанный для реставрации таких крупных полотен, который прибудет в начале мая.

В 1913 году картина была порезана ножом в трех местах. Этот инцидент осложняет нынешнюю работу, поскольку тогда произведение было сдублировано с нарушением технологий и теперь, по словам директора Зельфиры Трегуловой, оно стало "хронически больным".

В мае 2018 года в полицию от сотрудника Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины Ивана Репина. На место прибыли сотрудники полиции и задержали человека, который разбил стекло металлическим столбиком ограждения и повредил полотно произведения. Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Повреждения картине были нанесены серьезные. Холст прорвался в трех местах в центральной части на фигуре царевича. Также от падения стекла сильно пострадала художественная рама.

В 1913 году ущерб картине нанес 29-летний иконописец и старообрядец Абрам Балашов. Он сделал три удара ножом по полотну "Иван Грозн­ый и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Тогда сам Иван Репин заново воссоздавал лица изображенных на нем царя и царевича.