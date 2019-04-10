Выбрана актриса для роли принцессы Дианы

После долгих поисков создатели сериала о британской королевской семье "Корона" выбрали актрису на роль принцессы Дианы. Столь ответственную задачу получили Эмме Коррин, для которой эта роль станет первой крупной, сообщает Hollywood Reporter.

Коррин сыграет леди Ди в четвертом сезоне сериала на Netflix. В настоящий момент авторы "Короны" заканчивают работать лишь над третьим сезоном. Он должен выйти до конца 2019 года.

До этого Коррин снималась в фильме "Проступок" (Misbehaviour) вместе с Кирой Найтли, а также сериале "Пенниуорт" о дворецком Брюса Уэйна Альфреде Пенниуорте.

Диана Фрэнсис Спенсер вышла за принца Уэльского Чарльза в 1981 году. Она много занималась благотворительностью. Леди Ди погибла в автомобильной аварии в Париже в августе 1997 года.