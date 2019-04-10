Лыжники придут на помощь сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил об идее сформировать экспериментальную команду, целиком состоящую из лыжников. Однако для этого необходимо найти внебюджетные средства.

"У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне. Но лыжники просто так не могут перейти в состав сборной России по биатлону. У них нет лицензии", – цитирует Драчева РИА Новости.

Также он заявил, что эксперимент будет считаться успешным, если хотя бы один лыжник из этой команды попадет в качестве биатлониста на Олимпиаду-2022. В настоящий момент идет поиск внебюджетных средств для финансирования данного эксперимента.

Отметим, что на чемпионате мира в Эстерсунде немка Дениз Херрман, перешедшая из лыж в биатлон в 2016 году, завоевала три медали, одна из которых – золотая.