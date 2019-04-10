Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Анастасия Романова завоевала золотые медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в грузинском Батуми. Она одержала победу в весовой категории до 71 кг. В сумме Романова показала результат 240 кг (112 кг – в рывке, 128 кг – в толчке).

Серебряная медаль досталась британке Эмили Годли (216 кг). В тройке призеров также оказалась и представительница Румынии Мадалина Бианка Моли (215).

Отметим, что Романова принесла женской сборной России первую золотую медаль. Всего в активе нашей команды шесть наград чемпионата Европы. Турнир в Батуми завершится 13 апреля.