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10 апреля 201918:58

Помпео: США не удалось убедить Европу отказаться от "Северного потока-2"

EPA

В среду на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам США госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство Соединенных Штатов пыталось отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток-2", но пока что безуспешно, передает "Интерфакс".

По словам Помпео, США работают с ФРГ для гарантий продолжения поставок энергоносителей через Украину. При этом он утверждал, что многие страны-члены НАТО видят риск в реализации проекта "Северный поток-2", разделяя обеспокоенность США данным проектом.

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