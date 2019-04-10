Депутаты решили как определять “шпионскую технику∎

В Госдуме в первом чтении приняты поправки сразу и в Уголовный и в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят понятие “специальных технических средств для негласного получения информации”.

В ФСБ предложили следующую трактовку, отнеся к числу шпионской техники и устройств: “приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома её обладателя)”.

Тут следует отметить, что при обсуждении законопроекта представитель спецслужб замдиректора ФСБ Александр Купряжкин дал понять, что в конечном итоге отнесение того или иного устройства к числу “спецсредств” будет происходить по факту его соответствующего использования.

То есть, если какой-то гаджет, имеющий функцию скрытой аудио или видео записи будет использован для скрытого сбора информации, то такое деяние может быть расценено, как вторжение в личную жизнь.

В то же время не будет являться уголовно наказуемым деянием использование этого гаджета в качестве бытового прибора для персональных целей.

С другой стороны, даже если функции записи звука и изображения являются обычным функционалом для прибора, такого как смартфон, например, — скрытое использование без предупреждения собеседника может быть квалифицировано по статье 137 Уголовного кодекса.

При всём этом одной из основных задач законодателей является чёткое разграничение между специальными техническими средствами и приборами, которые к ним не относятся.

Первые — не имеют свободного оборота и функционала бытового использования.

Не смотря на то, что законопроект уже проходит процедуру чтений в Госдуме, при его обсуждении по прежнему возникает множество непрояснённых моментов, не говоря уже о том, что судам в дальнейшем предстоит выработать правоприменительную практику.

Депутатам же предстоит выработать универсальную формулировку, которая позволит чётко отделить “шпионскую” технику от высокотехнологичных новинок бытового гражданского сектора, которые к тому же ещё и постоянно совершенствуются.

Поправку в законопроект должны быть готовы ко второму чтению. Оно состоится 30 мая текущего года.