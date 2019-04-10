Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни

На 82-м году жизни в Москве умер народный артист России Геннадий Фролов. Об этом сообщила в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник". В текущем репертуаре был занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!", "Три товарища" и многих других, передает ТАСС.

На счету Фролова — роли в кинолентах "Командировка", "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Цезарь и Клеопатра", "Битва за Москву" и других.