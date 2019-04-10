Ресторан "Прага" приобрел совладелец Черемушкинского рынка
Здание столичного ресторана "Прага" на Арбате продано на торгах за 1,4 миллиарда рублей. Покупателем стал бизнесмен Мирослав Мельник, следует из данных на сайте электронной торговой площадки "Новые информационные сервисы" (НИС).
В состав лота входило здание на улице Арбат общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров, а также внутреннее оборудование ресторана. Начальная цена объекта, находившегося в залоге у БМ-Банка (бывший Банк Москвы), составляла 1,78 миллиарда рублей. Совладелец столичного Черемушкинского рынка Мирослав Мельник, предложивший свою цену в соответствии с установленными интервалами снижения стоимости, стал единственным претендентом на покупку.
"Прага" — один из самых известных и старейших ресторанов Москвы, напоминает РИА Новости. В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
В 2015 году суд признал Исмаилова банкротом, а в конце прошлого года он был заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы "Люблино-моторс" Юрия Брилева. Также Исмаилов обвинялся в незаконном обороте оружия.
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