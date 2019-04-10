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Выборы на Украине 22 минуты назад
Выборы на Украине: перед вторым туром все средства хороши
Стало известно, что Владимир Путин и лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук обсуждали недавно в Москве судьбу моряков, задержанных в Керченском проливе российскими пограничниками. О встрече сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Благодаря Медведчуку на Украину из плена уже вернулись почти 500 украинских граждан. Но сегодня кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен исключить Медведчука из переговорного процесса. А второму кандидату — Петру Порошенко — пришлось оправдываться за билборды, на которых граждан призывают сделать выбор между ним и Владимиром Путиным. Исходя из этой логики, все, кто не проголосовал за Порошенко в первом туре, за Путина — а это 84 процента украинцев. Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков заявил: "Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим". Кого же готовится выбрать Украина?
- Блин, все пропало! Мне нельзя сдавать анализы
Нарисованный кандидат под кодовым именем "Зе" с намеком на Владимира Зеленского в мультфильме, опубликованном на канале, поддерживающем другого кандидата — Петра Порошенко — явный признак, что в последние дни перед вторым туром выборов все средства хороши. Зеленский сегодня — тоже в кинематографическом жанре: припоминает Порошенко все, чем тот занимался последние пять лет.
- Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников. Те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами.
Столкновения происходят и на улицах Киева. Потасовка произошла накануне у штаба Владимира Зеленского. Прямое столкновение самих кандидатов теперь уже точно состоится.
Стадион "Олимпийский" в Киеве сегодня наконец получил запросы на проведение дебатов от обоих кандидатов. При этом Порошенко зачем-то подал две заявки — не только на 19 апреля, но еще и на 14-е. Будет ли сольное выступление — пока вопрос, но глава Киева Виталий Кличко сегодня дал понять, что готов лично следить за чистыми анализами соперников.
- Кандидаты в президенты везде должны быть чистыми — в своих мыслях, в своем урине, в своей крови!
К вопросу он подошел настолько серьезно, что привез на стадион антидопинговых волонтеров ВАДА. И Порошенко явно ждал тех, кто берет анализы у олимпийцев. "Авторитет этой организации не вызывает никакого сомнения", — сказал украинский президент.
Однако в Киев привезли организацию, которая произносится как ВАДА, но не имеет никакого отношения к Всемирному антидопинговому агентству. Одна буква в английском написании отличается: это Добровольная антидопинговая ассоциация. Впрочем, Петра Порошенко это не остановило. Анализы, считает он — вопрос национальной безопасности страны.
- Не надо поносить Украину — надо прийти и завершить эту процедуру. Ведь это — вопрос национальной безопасности, — а в вопросах национальной безопасности страны компромиссов нет и быть не может.
С требованием сдать анализы к штабу Владимира Зеленского прибыли представители Автомайдана, а также съемочной группы телеканала, связанного с окружением Петра Порошенко. В его команде к сдаче анализов относятся с особым трепетом.
"Не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать", — говорит представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.
По уровню дискуссии брифинг спикера Порошенко мог соперничать сегодня разве что с происходящим в Кабинете министров. Правительство сделало громкое заявление: Украина расширяет санкции против России. Киев снова пытается насолить соседу — запретили ввоз стеклянных бутылок и банок. Еще один результат многомесячной работы украинского правительства продемонстрировал на заседании министр культуры Украины.
- Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине.
Как эти открытия помогут Украине, министр не пояснил. По-настоящему полезная дискуссия случилась сегодня в другом органе власти. В Верховной раде во время обсуждения закона "О функционировании украинского языка как государственного" дебаты вышли на новый уровень.
- Ставим на голосование поправку о включении мозгов в сессионном зале. Пожалуйста. Это поправка господина Шуфрича номер 1538. Голосуем!
Голосов "за" набралось всего 21. А депутаты "Батькивщины" Рябчин и Евтушок сделали вместе селфи в масках собачек.
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