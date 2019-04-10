Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 апреля 201920:45 Валентин Богданов

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Американские спецслужбы оказались в центре новых скандалов. Сегодня организация Wikileaks представила доказательства, как ЦРУ незаконно следило за Джулианом Ассанжем. Агенты установили камеры прямо в посольстве Эквадора, где скрывается журналист, нарушив все международные нормы. И, как оказалось, под колпаком у американской разведки был и сам Дональд Трамп.

В Генпрокуратуре США сегодня заявили, что слежку за ним установили перед выборами в 2016 году по приказу Обамы. Это еще раз показывает — кто на самом деле вмешивался в президентские выборы в Штатах.

Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США. Экстренно заседание было назначено по гуманитарной ситуации в Венесуэле, но вице-президент Майк Пенс снова попытался все свернуть на политику. Мол, окажись во дворце Мирафлорес сейчас не Мадуро, а Гуайдо, уровень убийств в Каракасе сразу бы рухнул, а объем венесуэльской нефти на экспорт моментально бы вырос. Почему снова Великой Америку снова нужно делать за счет других спросил Пенса Василий Небензя.

"Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы", — отметил Небензя.

Впрочем, в поиске жанра госсекретарь Майк Помпео в этот раз наломал дров. Драма в его исполнении превратилась даже не в комедию, а в фарс. Американский вице-президент попытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы.

"При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло", — обратился он к находящемуся залу заседания Монкаде. Пенс добавил, что хотел бы видеть в зале "представителя свободного венесуэльского правительства".

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.

В общем, от этих двойных стандартов голова кругом. Вот и госсекретарь Майк Помпео накануне во время защиты госдеповского бюджета в Сенате пытался соединить пол с потолком. Речь шла о российском Крыме. Пример Голанских высот у всех перед глазами. "Голанские высоты стали частью Израиля из-за того, что страна подверглась нападению. Израильские военные оборонялись и были вынуждены захватить Голаны. Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила захватить территорию, не представлявшую для нее никакой угрозы", — заявил Помпео.

Но даже на союзников влиять Вашингтону все сложнее. У Помпео в Сенате уточнили и про "Северный поток-2": "Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить "Северный поток 2", но на сегодняшний день — без успеха", — сказал госсекретарь США.

Дальше, видимо, начнут грозить санкциями. Как с Анкарой, которую тоже не получается. Турция покупает российские С-400 и Вашингтон не слушает.

Сейчас

20:10

Умер актер Геннадий Фролов

19:35

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

18:45

Помпео: США не удалось убедить Европу отказаться от "Северного потока-2"

18:26

Сбербанк устранил все сбои своих сервисов

16:33

Украинский радикал Пирожок арестован на два месяца

16:23

Человечество впервые увидело черную дыру

15:27

Венесуэла опять погрузилась во тьму

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

100 рублей в сутки: Петербург надеется заработать миллиард на иностранных туристах

100 рублей в сутки: Петербург надеется заработать миллиард на иностранных туристах

2 часа назад
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры

Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры

2 часа назад
Украинский радикал Пирожок арестован на два месяца

Украинский радикал Пирожок арестован на два месяца

3 часа назад
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

1 час назад
Помпео: США не удалось убедить Европу отказаться от "Северного потока-2"

Помпео: США не удалось убедить Европу отказаться от "Северного потока-2"

2 часа назад
Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни

Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни

56 минут назад
"Яндекс" придумал новый сервис по поиску пропавших животных

"Яндекс" придумал новый сервис по поиску пропавших животных

6 часов назад
В "Прямом эфире" вскрыли историю агрессивного альфонса из Петербурга

В "Прямом эфире" вскрыли историю агрессивного альфонса из Петербурга

3 часа назад
Мария Куликова рассказала, почему рассталась с Матросовым и что было с Авериным

Мария Куликова рассказала, почему рассталась с Матросовым и что было с Авериным

6 часов назад
Оскорбившего Ольгу Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Оскорбившего Ольгу Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

5 часов назад
Зеленский поблагодарил воюющих в Донбассе и призвал украинцев объединиться

Зеленский поблагодарил воюющих в Донбассе и призвал украинцев объединиться

7 часов назад
На МКС найдены бактерии, потенциально опасные для экипажей и самой станции

На МКС найдены бактерии, потенциально опасные для экипажей и самой станции

10 часов назад
В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы

В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы

7 часов назад
Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

2 часа назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

7 часов назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Депутаты решили, как определять "шпионскую технику"

Депутаты решили, как определять "шпионскую технику"

1 час назад
Видео: самый первый телефон Apple 1993 года

Видео: самый первый телефон Apple 1993 года

1 час назад
Oppo Reno: смартфон-флагман с 10-кратным оптическим зумом

Oppo Reno: смартфон-флагман с 10-кратным оптическим зумом

2 часа назад
Сбербанк устранил все сбои своих сервисов

Сбербанк устранил все сбои своих сервисов

2 часа назад
Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

2 часа назад
Тимати обвиняют в вандализме из-за граффити на историческом здании

Тимати обвиняют в вандализме из-за граффити на историческом здании

2 часа назад
Третьяковка начала реставрацию "Ивана Грозного"

Третьяковка начала реставрацию "Ивана Грозного"

2 часа назад
В Англии обнаружены окаменелые останки "Ктулху"

В Англии обнаружены окаменелые останки "Ктулху"

3 часа назад
Живучий грибок-убийца атакует больницы по всему миру

Живучий грибок-убийца атакует больницы по всему миру

3 часа назад
Илон Маск обвинил главу Amazon в плагиате

Илон Маск обвинил главу Amazon в плагиате

3 часа назад
В Киеве доказали, что Репин и Чайковский - украинцы

В Киеве доказали, что Репин и Чайковский - украинцы

4 часа назад
Samsung анонсировала мощный Galaxy A80 с поворотной 3D-камерой

Samsung анонсировала мощный Galaxy A80 с поворотной 3D-камерой

4 часа назад
Штаты одобрили поставку новых противоракет в Японию

Штаты одобрили поставку новых противоракет в Японию

4 часа назад
Московские врачи экстренно прооперировали старшую дочь певицы Валерии

Московские врачи экстренно прооперировали старшую дочь певицы Валерии

4 часа назад
Петербуржец ногой выбил стекло в помешавшей ему каршеринговой машине

Петербуржец ногой выбил стекло в помешавшей ему каршеринговой машине

4 часа назад
Штрафовать за недолив бензина на АЗС будут уже в 2019 году

Штрафовать за недолив бензина на АЗС будут уже в 2019 году

4 часа назад
На замену "Игре престолов": лучшие фэнтези-сериалы

На замену "Игре престолов": лучшие фэнтези-сериалы

4 часа назад
На учете не состояла: мать детей из захламленной квартиры родительских прав лишать пока не будут

На учете не состояла: мать детей из захламленной квартиры родительских прав лишать пока не будут

5 часов назад
WikiLeaks: слежка за Ассанжем велась в интересах Трампа

WikiLeaks: слежка за Ассанжем велась в интересах Трампа

5 часов назад
Цена на автомобили Aurus может быть снижена

Цена на автомобили Aurus может быть снижена

5 часов назад
Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей

Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей

6 часов назад
Личные данные подмосковных пациентов скорой помощи оказались в Интернете

Личные данные подмосковных пациентов скорой помощи оказались в Интернете

6 часов назад
Миллионер устроит "королевскую битву" в реальной жизни

Миллионер устроит "королевскую битву" в реальной жизни

6 часов назад
Депутат Алимова заявила, что не будет удалять нецензурный пост из соцсетей

Депутат Алимова заявила, что не будет удалять нецензурный пост из соцсетей

6 часов назад
Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой

Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой

7 часов назад
Известные антиоксиданты защитят нас от опасного канцерогена

Известные антиоксиданты защитят нас от опасного канцерогена

7 часов назад
За лето трассу M-11 "Москва - Санкт-Петербург" достроят и откроют полностью

За лето трассу M-11 "Москва - Санкт-Петербург" достроят и откроют полностью

7 часов назад
Бутылки под запретом: Украина расширила список санкционных товаров из России

Бутылки под запретом: Украина расширила список санкционных товаров из России

8 часов назад
Раскрыто, почему герои мультиков поскальзываются на банановой кожуре

Раскрыто, почему герои мультиков поскальзываются на банановой кожуре

11 часов назад
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56