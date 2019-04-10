Первое изображение: черные дыры получили подтверждение
Там останавливается время, не действуют законы физики, а гравитация столь велика, что безвозвратно поглощает все, включая свет. В существование таинственных черных дыр не слишком верил даже Эйнштейн, хоть и построил на этом свою теорию относительности. Сегодня ученые впервые в истории человечества показали снимок одной из черных дыр. Что меняет в жизни человеческой цивилизации эта серьезная новость?
Нам показали нечто, похожее на правый глаз совы, и сказали, что это — первое настоящее изображение черной дыры в космосе. Вернее, процессов, которые проходят вокруг нее. События эти происходили примерно тогда, когда у нас вымерли динозавры, а свидетелями стали уже мы. Галактика М87, созвездие Девы, расстояние — 55 миллионов световых лет.
"Падающий перегретый газ создает кольцо света, в котором фотоны вращаются по орбите черной дыры, и внутри него темное пятно — горизонт событий — не дает свету вырваться", — говорит руководитель проекта Event Horizon Telescope Шеперд Доулман.
Очередное подтверждение того, что не видно в обычные телескопы: объект, обладающий чудовищной гравитацией, которая утягивает даже фотоны света. Поэтому мы объекта и не видим. Любая материя — в космосе это чаще газ — с огромной скоростью словно "размазывается" к центру дыры, где меняется пространство и время. Но есть некая кромка — горизонт событий, — до которого вещества еще видны и излучают: иногда — свет, и всегда — волны разных типов.
За горизонтом событий не излучается ничего. Как мы это видим? Восемь мощнейших радиотелескопов, разнесенных по странам и континентам, слились в единый проект под названием "Телескоп горизонта событий". Данные синхронизированы и пересчитаны — получилась своеобразная томограмма-изображение.
"А теперь с помощью этой системы телескопов можно посмотреть, как же выглядят окрестности этой черной дыры", — говорит профессор, и.о. директора Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Константин Постнов.
"Мы увидели то, что, как думали, увидеть нельзя. Это огромное достижение. То, что вы видите, фактически является последней фотонной орбитой, то есть, это доказательство существования горизонта событий. Размер этой тени соответствует нашим измерениям, опирающимся на теорию Эйнштейна", — рассказал Шеперд Доулман.
За прямой трансляцией из Вашингтона, из Национального научного фонда, следили все астрофизики. Черная дыра в созвездии Девы — это не открытие, но ее визуализация — событие.
"Для физики это — еще одно подтверждение. Это подтверждение того, что существуют черные дыры — сейчас вроде бы все уже как-то свыклись с этой мыслью, успокоились, — говорит профессор, заведующий кафедрой физики колебаний физического факультета МГУ Сергей Вятчанин. — Но, с другой стороны, это будет толчок для анализа теоретического, модельного. А что это? А как она могла образоваться — такая "бабушка" большая? Откуда она взялась? Сейчас все астрофизики ринутся к этой "банке со сметаной" и будут ее черпать и вырисовывать".
Система телескопов наблюдает и за черной дырой в центре нашей галактики — примерно в 26 тысячах световых лет в созвездии Стрельца. Но с тем "совиным глазом" она не сравнится: масса той далекой черной дыры — 6,5 миллиарда Солнц.
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