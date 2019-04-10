Кровавый батончик: у врачей возникли вопросы к "Гематогену"

Аллергологи рекомендуют отказаться от употребления новых видов "Гематогена" с различными добавками. Их состав отличается от батончиков, которые производились в советское время, и может вызвать аллергию. Впрочем, мнения врачей о пользе даже классического гематогена в последнее время разделились.

Американцы посягнули на святое — вкус нашего детства. И пока мир обсуждает: неужели русские дети выращены на сладкой крови?

Планета удивилась бы еще сильнее, узнав, что специальным образом собранную кровь крупного рогатого скота для производства гематогена российские предприятия покупают в Германии!

Тот самый батончик в желтой обертке с розовощекой девочкой производят в Воронеже. Состав классический. "Технология стародавняя. Да и в СССР "Гематоген" был изобретен и получен для решения проблемы беспризорных детей голодающих граждан", — отметил директор предприятия Николай Смешков.

В начале XX века "Гематоген" был даже в бутылках, во время Второй Мировой войны его ввели в продуктовый паек. В Советском Союзе считался профилактическим средством для восполнения дефицита железа.

"Мы его подвергаем жесткой обструкции, что давно пора создать нормальный препарат с дозированным количеством, с этой точки зрения гематоген устарел, но он же в этом не виноват", — говорит гематолог Николай Стуклов.

Осовременить "Гематоген" решили производители — теперь в него добавляют ярые аллергены — орехи, мед и сухофрукты. О противопоказаниях — мелким шрифтом.

"Гематоген" продается в аптеке и любого человека это должно как минимум навести на некоторые размышления — стоит ли употреблять его бездумно, а тем более давать ребенку или прежде хотя бы прочитать состав на упаковке, не говоря уже о том, чтобы проконсультироваться с врачом.

"Родители пользуются низкой стоимостью "Гематогена" и вот покупают детям эти сласти. Я категорически не рекомендую сейчас эти псевдополезные продукты включать в рацион детей", — сказала педиатр Татьяна Бандулина.

Но даже если "Гематоген" не купят родители — дадут бесплатно, прямо в руки ребенку — в саду или школе. Там никого не смущает, что сахара в нем больше, чем пользы .

Сложно, конечно, разочаровываться в том, что любишь с детства, но главный миф о "Гематогене" действительно развенчан. Уровень железа в организме человека он не повышает.