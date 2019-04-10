Кудерметова и Воскобоева одержали победу на старте парного турнира в Лугано

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Галина Воскобоева на старте парного турнира в швейцарском Лугано обыграли россиянку Алену Фомину и голландку Еву Ваканно со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась один час 25 минут, за это время российско-казахстанская пара ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. А у Фоминой и Ваканно один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из девяти.

Таким образом, Кудерметова и Воскобоева вышли в четвертьфинал турнира, где им будут противостоять немка Мона Бартель и швейцарка Ксения Нолл.