Хоккейный "Спартак" возглавит экс-наставник сборной России Олег Знарок

Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок в ближайшее время возглавит московский "Спартак". Стороны уже договорились, осталось только подписать соглашение, подробности которого пока не разглашаются.

Ожидается, что за его назначением последует значительное увеличение бюджета московской команды. По данным "Спорт-Экспресс", это переведет столичную команду из статуса середняка в разряд топ-клубов.

Специалист имеющий гражданство России, Латвии и Германии, трижды приводит свои команды к победам в Кубке Гагарина – дважды под его руководством победило «Динамо» и один раз питерский СКА.

Сборную России, которую он возглавлял с 2014 по 2018 год, Знарок привел к золотым медалям на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ с 64 очками занял седьмое место в Западной конференции, одержав 28 побед в 62 играх. В 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина "красно-белые" в серии до четырех побед уступили СКА (2:4).