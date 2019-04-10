В Анапе пятилетний ребенок погиб, упав в колодец канализации

В поселке Супсех в Анапе погиб пятилетний ребенок, упавший в канализационный колодец. Глубина колодца составляет около двух метров, он не был оборудован крышкой, передает ТАСС.

Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту утопления мальчика, сообщается на сайте ведомства. По указанию межрайонного прокурора начата проверка причин и условий, способствовавших гибели ребенка. Расследование происшествия с ребенком прокурор взял на личный контроль.

В августе прошлого года в поселке Лазаревское в Сочи погиб 7-летний мальчик, упавший в открытую ливневую канаву во время сильного дождя. Попытки взрослых помочь ему не закончились ничем – несчастного унесло быстрым течением. Позднее тело ребенка было найдено в Черном море.