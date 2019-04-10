Эрнесто Вальверде: хотим в полуфинал Лиги чемпионов, но на пути стоит "МЮ"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" на выезде сыграет с английским "Манчестер Юнайтед". Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Манчестер Юнайтед" опасен далеко не только стандартными положениями, – сообщил на предматчевой пресс-конференции Вальверде, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. – Их явно воодушевила победа над "Пари Сен-Жермен" в прошлом раунде, и давайте также не забывать, какой отрезок выдали манкунианцы с приходом Сульшера".

Наставник испанской команды заявил, что все топ-клубы хотят одержать победу в Лиге чемпионов и "Барселона" не исключение: "Мы хотим в полуфинал, но на нашем пути стоит очень мастеровитая команда с отличными болельщиками. Мы не ставим задачу одержать победу. Для начала мы хотим забить на выезде".

Напомним, матч "Манчестер Юнайтед – "Барселона" состоится в среду, 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.