Источник: глава Дербентского района Дагестана Джелилов доставлен в Москву
Главу Дербентского района Дагестана задержали в рамках дела о превышении должностных полномочий. Утром в среду, 10 апреля, в администрации района были проведены обыски и выемка документов. Об этом СМИ сообщил источник в силовых структурах.
Как уточняется, главу района задержали на двое суток в порядке статьи №91 (УПК РФ) в рамках дела о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Завтра суд изберет ему меру пресечения, передает ТАСС.
Главу района доставили в Москву, так как расследованием дела занимается Следственный комитет России.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что обыски и выемка документов в администрации Дербентского района проводились по уголовному делу в связи с нарушениями закона в сфере землепользования.
Согласно информации на официальном сайте администрации района, главой является Магомед Джелилов.
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