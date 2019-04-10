Автоспорт. Петтер Сольберг объявил о завершении активной карьеры

Известный норвежский автогонщик, чемпион мира по ралли 2003 года, двукратный чемпион мира по ралли-кроссу (2014-2015) Петтер Сольберг объявил о завершении карьеры в рамках крупных продолжительных турниров. При этом 44-летний спортсмен готов выступать в отдельных гонках на разовой основе.

"Более двух десятков лет заниматься чем-то одним – это довольно долгий срок, — цитирует Сольберга сайт Motorsport.Com. – Так что я решил остановиться. Но я пока не вешаю шлем на гвоздь. Не совсем. Я хочу участвовать в важных и интересных гонках в будущем".

Норвежец отметил, что в его карьере было немало побед на Ралли Швеции и он вполне может вновь выйти на старт этой своей любимой гонки: "Или поучаствую еще в чем-то подобном. Гонки по-прежнему приносят мне удовольствие, заставляют улыбаться. Но что до участия в чемпионатах на длительной основе – нет, на этом все, я закончил".